Brutte notizie da Trigoria nell’antivigilia della sfida contro il Wolfsberg in Europa League. Chris Smalling ha infatti riportato un trauma contusivo-distrattivo al ginocchio sinistro, mentre Lorenzo Pellegrini ha riportato un trauma contusivo al piede sinistro: le loro condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma in Europa non ci saranno.