Coppa Italia: Parma-Roma si giocherà giovedì 16 gennaio alle 21.15. Eventuali quarti in trasferta contro Juventus o Udinese

La Roma entra in scena anche in Coppa Italia. I giallorossi affronteranno il Parma al “Tardini” per gli ottavi di finale della competizione in gara unica. La Lega Serie A ha reso noto il programma degli ottavi:Parma-Roma si giocherà giovedì 16 gennaio alle 21.15 al “Tardini” e sarà trasmessa su Rai 2.

Di seguito il quadro completo:

Giovedì 9 Gennaio

Torino-Genoa ore 21.15 Rai 2

Martedì 14 Gennaio

Napoli-Perugia ore 15.00 Rai 2

Lazio-Cremonese ore 17.30 Rai 2

Inter-Cagliari ore 20.45 Rai 1

Mercoledì 15 Gennaio

Fiorentina-Atalanta ore 15.00 Rai 2

Milan-SPAL ore 17.30 Rai 2

Juventus-Udinese ore 20.45 Rai 1

Giovedì 16 Gennaio

PARMA-ROMA ore 21.15 Rai 2

Fonte: Legaseriea.it

In un’altra nota, la Lega Serie A ha ufficializzato anche il programma dei quarti di finale: in caso di passaggio del turno, la Roma affronterà in trasferta una tra Juventus e Udinese.