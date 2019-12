Conferenza stampa, FONSECA: “Smalling sta bene, è un’opzione per domani. Kluivert non è pronto. Florenzi? Non abbiamo parlato della Nazionale”

La Roma si prepara a sostenere l’ultima fatica annuale: domani è attesa al “Franchi” contro la Fiorentina per la 17esima giornata di campionato prima della sosta natalizia. Come di consueto alla vigilia del match, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha tenuto la conferenza stampa a Trigoria. Di seguito il suo intervento:

Quali sono le condizioni di Smalling? Sarà disponibile per domani?

“Sì. Si è allenato ieri ed oggi, sta bene ed è un’opzione per la partita”.

Che squadra avrà davanti la Roma e quali saranno le difficoltà contro la Fiorentina?

“Sappiamo che a Firenze è sempre difficile per la Roma. La Fiorentina è una buona squadra con giocatori forti, ha fatto una buonissima partita contro l’Inter. Sarà difficile e sappiamo che dobbiamo essere molto concentrati”.

Quali sono le condizioni di Kluivert dopo l’infortunio contro il Verona?

“Non è pronto, è meglio non rischiare. Dobbiamo aspettare più tempo per recuperarlo totalmente”.

Come sta invece Spinazzola? Come si pone se un giocatore le chiede di giocare di più per non rischiare di perdere la Nazionale?

“Sta bene, è solo un’opzione tecnica. Io devo solo pensare alla Roma, che è la cosa più importante. Capisco questo tipo di situazione, ma io sono l’allenatore della Roma e devo pensare al meglio per la squadra”.

L’eventuale assenza di Chiesa potrebbe influire sulle vostre strategie in difesa?

“No. Non sappiamo se giocherà o no, ma non cambia nulla per la nostra squadra”.

C’è voglia di rivincita dopo il 7-1 della scorsa stagione?

“Non abbiamo parlato della partita della scorsa stagione”.

Ha parlato con Petrachi di mercato?

“Parliamo tutti i giorni: di mercato, di giocatori, della festa, della nostra famiglia, di tutto…”

In occasione del rigore della Spal Kolarov era un po’ in ritardo. Si può lavorare sulla postura dei giocatori?

“Noi giochiamo molto con il terzino nella prima fase di costruzione. E’ una situazione su cui lavoriamo molto. I giocatori devono fare correttamente il movimento di girare la palla. E’ una situazione su sui lavoriamo sempre”.

Ha mai parlato con Florenzi della possibilità che possa perdere la Nazionale? Le piace Hysaj?

“Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Con Florenzi non abbiamo parlato della Nazionale, ma solo di Roma”.

“Oggi è l’ultima conferenza stampa dell’anno, vorrei augurare buon Natale e buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie”,chiosa così Fonseca la conferenza odierna.