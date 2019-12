Conferenza stampa, FONSECA: “Quest’anno abbiamo sbagliato l’atteggiamento solo con Sampdoria e Wolfsberg, domani mi aspetto un’altra Roma. Ünder deve migliorare”

Domani alle 18 la Roma scende in campo all’Olimpico contro la Spal. Come di consueto alla vigilia del match il tecnico Paulo Fonseca risponde alle domande dei giornalisti all’interno della ‘sala Champions‘ di Trigoria alle 13.45 per rispondere alle domande nella conferenza stampa pre partita. Queste le dichiarazioni del mister:

Contro il Wolfsberg il problema è stato l’atteggiamento. C’è lo stesso rischio domenica contro la Spal?

No, penso di no. Abbiamo studiato la Spal ed è una buona squadra. E’ la squadra con la miglior organizzazione difensiva, è difficile. I giocatori lo hanno capito.

Sta pensando di arretrare Pellegrini in mediana per far rifiatare Veretout?

Ora Pellegrini è importante come trequartista e non sto pensando al cambio.

Che succede ad Under? Che deve fare di più?

Non voglio parlare di situazioni individuali. Deve migliorare molte cose, ma non voglio parlare dei singoli.

Dopo la scorsa partita ha detto che qualcuno non ha meritato di giocare. Ha avuto le risposte che si aspettava? Ci sarà possibilità di rivederli contro la Spal?

Magari. Adesso non abbiamo molte soluzioni, quindi qualcuno di questi può giocare anche domani.

C’è la tendenza a sottovalutare gli avversari, secondo lei perché è mancata l’umiltà?

Non voglio parlare della partita contro il Wolfsberg. Non mi è piaciuto l’atteggiamento e ne ho parlato con i calciatori ed è finita la discussione. Abbiamo avuto un forte atteggiamento sempre, tranne che contro Sampdoria e Wolfsberg. Domani mi aspetto che la squadra possa giocare con l’atteggiamento che ha normalmente.

Come sta Kluivert?

Si è allenato con noi in questi giorni, ma sento che non sta bene. Non vogliamo rischiarlo in questo momento.

Si è sentito supportato dalla società, nello specifico da Petrachi, dopo la partita di giovedì?

Non ho bisogno in questi momenti del supporto del direttore. Se la situazione non mi piace io parlo, non ho bisogno di aiuti.

Con il Wolsfberg c’è stato un problema sulle seconde palle. Ha lavorato su questo visto che la Spal sfrutta questo particolare?

Sono due partite totalmente diverse. Abbiamo preparato questa situazione e ne abbiamo preparate anche altre, che penso siano le loro caratteristiche. Domani è una partita molto difficile, la Spal è una buona squadra in difesa.

Juan Jesus è ancora un’opzione per lei o Cetin lo ha scavalcato? Le piace Petagna?

Vediamo domani. Sono due opzioni, uno dei due giocherà sicuramente. Petagna? E’ forte fisicamente, è un buon giocatore.