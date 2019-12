Calciomercato Roma, Smalling: rifiutate Inter e Milan, l’inglese vuole solo i giallorossi

L’amore di Chris Smalling per la Roma ormai è cosa certa. Il difensore infatti, che ha scelto di trascorrere le proprie vacanze natalizie, sembrerebbe aver scelto di voler rimanere e vestire anche per le prossime stagioni la maglia giallorossa. Sull’inglese avrebbe provato a fare dei sondaggi anche Inter e Milan, ai quali però è stata data risposta negativa: la priorità di Smalling è la Roma. Petrachi sta lavorando con il Manchester United per chiudere già in questa sessione di mercato l’affare, che si dovrebbe aggirare intorno ai 15 milioni.

Fonte: Corsport