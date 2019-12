Verso un clamoroso ritorno. Le strade di Nikola Kalinic e della Fiorentina potrebbero presto rincontrarsi. L’attaccante della Roma è la prima scelta per l’attacco dei viola, alla ricerca di una punta esperta. Dopo i sondaggi per Zaza e per Petagna (quest’ultimo non convince), il ds Daniele Pradé è al lavoro per riportare a Firenze il croato. Stando alle ultime indiscrezioni si sta lavorando sulla base del prestito fino a fine stagione.

Fonte: Gasport