Calciomercato Roma: ipotesi Petagna in caso di partenza di Kalinic

La Roma continua a monitorare il mercato. La squadra giallorossa starebbe pensando ad alcune alternative a Kalinic e sta sondando alcuni giocatori, se il croato dovesse lasciare la Capitale. Tra questi, come riportato dall’emittente romana Tele Radio Stereo, ci sarebbe anche il nome di Andrea Petagna, attaccante in forza alla Spal. L’idea del ds Petrachi sarebbe quella del prestito oneroso di diciotto mesi con riscatto fissato, ma l’operazione sembrerebbe doversi concludere per il mercato estivo e non per quello di gennaio.

Fonte: Tele Radio Stereo