ROMA-JUVENTUS: le formazioni UFFICIALI. Hummels dal 1′, anche Celik ed El Shaarawy titolari. Paredes in panchina

Inizia il tour de force di fine stagione della Roma e questa sera alle ore 20:45 i giallorossi affrontano la Juventus di Tudor nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A. La sfida è fondamentale in chiave Champions League: i bianconeri sono quinti in classifica a 55 punti, mentre i capitolini sono sesti a quota 52.

Scelte sorprendenti per Ranieri che inserisce Hummels ed esclude Paredes. Celik torna in fascia con El Shaarawy al fianco di Soulè, alle spalle di Dovbyk.

FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic.