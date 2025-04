Ranieri: “Non scappo finché mi sento al centro del progetto, non faccio il parafulmine di nessuno. Nuovo allenatore? Siamo vicini. Pellegrini è tra i più forti in Italia”

Claudio Ranieri ha concesso una lunga intervista a Il Messaggero, di cui vi proponiamo uno stralcio.

Domenica per la prima volta è sembrato che volesse smarcarsi dal ruolo che l’attende in futuro.

“No, no. Io sarò senior advisor, e mo’ traducetelo come ve pare (ride, ndr). So che sarò un punto di riferimento per loro, consiglierò cosa è giusto e cosa non lo è, ma poi a decidere è la proprietà. Credo sia per tutti così”.

Ok, però un conto è consigliare, un altro dirigere. Quando le venne fatto il nome di Burdisso da inserire eventualmente in società, rispose un po’ stizzito “E io che ci sto a fare?”

“Scusatemi, ma se arriva un dirigente sopra di me, io che ci sto a fare? I tifosi devono stare tranquilli, io non scappo. Scappo solo se non conto. Non farò il parafulmine di nessuno”.

Che vuol dire?

“Che se non decido e non mi sento importante, io non faccio il parafulmine, me ne vado. Oggi mi sento al centro del progetto. Nel momento in cui mi sentissi al lato di questo, arrivederci e grazie”.

Una cosa che le darebbe la sensazione di non essere ascoltato, potrebbe essere quella di puntare su un allenatore non indicato da lei?

“L’allenatore non è scelto da me, non funziona così. Se ho fatto una lista di nomi, con pregi e difetti, sta anche ai Friedkin deciderlo”.

Quando si consegna una lista del genere, quanto è lunga?

“Ghisolfi ed io abbiamo seguito il modello inglese. Siamo partiti da 7-8 nomi per arrivare a 3-4”.

E i Friedkin hanno scelto?

“Siamo vicini, molto vicini”.

Perché ha detto che all’inizio potrebbe non piacere?

“Perché tante volte a Roma si pensa che arrivi questo o quell’altro e poi i fatti sono diversi. Chiunque arrivi, lasciamolo lavorare. Ora ho detto di prendere un tecnico da Roma e andiamo avanti. Si deve cambiare quando allenatore e squadra non sono più all’unisono. Ma finché c’è il feeling, e queste cose si vedono in campo, si continua insieme. Non esiste sta cosa del giocatore X che ha mandato via un tecnico, non esiste, ve lo assicuro”.

Uno che prima li faceva e ora ne fa di meno è Pellegrini.

“È uno dei centrocampisti più forti d’Italia, non ho nessun dubbio e nessuno può smentirmi. Ripartire da lui anche l’anno prossimo? Dipende da Lorenzo. Io lo stimo”.