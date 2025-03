Europa League, ROMA-ATHLETIC: le formazioni UFFICIALI. Dal 1′ Rensch e Pisilli, davanti Baldanzi con Dybala

Notti europee a tinte giallorosse: alle 21.00 allo Stadio Olimpico, che si veste a festa, la Romaospita l’Athletic Club nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Claudio Ranieri recupera Celik e lo sceglie per completare il terzetto difensivo con Mancini e Ndicka davanti a Svilar. In mezzo al campo, senza lo squalificato Paredes, il tecnico opta per Cristante affiancato da Pisilli, lasciando Koné e Pellegrini in panchina. Sulle corsie spazio a Rensch e Angeliño mentre davanti Baldanzi e Dybala supportano Dovbyk.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

A disp.: Gollini, De Marzi, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Koné, Soulé, Nelsson, Saelemaekers, Sangaré, El Shaarawy.

All. Claudio Ranieri

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi.

A disp.: Simon, Gorosabel, Paredes, Vesga, Berenguer, Sancet, Guruzeta, Nunez, Leuke, Parados, Canales, Boiro.

All. Ernesto Valverde

Arbitro: Sandro Schärer (SUI)

Assistenti: Stéphane De Almeida (SUI) – Jonas Erni (SUI)

Quarto Ufficiale: Lionel Tschudi (SUI)

VAR: Fedayi San (SUI)

AVAR: Bastian Dankert (GER)