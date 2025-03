Dybala: “Penso spesso alla finale di Budapest, vogliamo tornare a giocare in questo stadio anche a maggio” – VIDEO

Paulo Dybala ha parlato, direttamente dal San Mames, ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Lo stadio è bello, la sfida è stata presentata molto anche dalla tifoseria basca.

“Le tifoserie è giusto che diano il loro contributo, ci sono quelle che ti spingono di più nei momenti di difficoltà come fa l’Olimpico, ma penso che anche questo stadio domani sarà caldo. Non ho mai giocato qui, ma mi hanno detto che è molto rumoroso e penso che domani sarà una bellissima gara”.

Domani vedremo una Roma simile all’andata?

“All’andata siamo stati molto bravi, soprattutto quando ci attaccavano tanto, abbiamo limitato i loro giocatori più pericolosi. Dopo il loro gol su palla inattiva, abbiamo reagito e trovato il gol del vantaggio che è stato importante”.

Quando giochi in Europa League pensi ancora alla finale di Budapest?

“Sicuramente, certo. Quella partita purtroppo ci ha lasciato un sapore molto amaro, soprattutto a me. Essendo vicino a vincere un trofeo così importante ci pensi spesso. Manca ancora tanto alla finale, domani è molto difficile ma abbiamo il desiderio di tornare a giocare in questo stadio”.

Il feeling con la città e con i tifosi è uno stimolo in più?

“L’ho detto e lo dico sempre, dal primo giorno i tifosi della Roma mi hanno sentire come se fossi qui da sempre e io ho il dovere di dover restituire loro qualcosa e per questo il desiderio più grande è poter vincere un trofeo”.

Queste le sue parole ai microfoni dei canali ufficiali del club.

Sappiamo che sarà una gara molto dura, difficile, in un stadio che sicuramente sarà molto caldo. Loro avranno tanta voglia di ribaltare questo risultato. Sappiamo che se molliamo qualche centimetro o qualche virgola ne pagheremo. Quindi andiamo a affrontare questa partita anche con grande voglia.

La Roma sta bene di testa, sta bene anche fisicamente. È un buon punto da cui partire.

“Certo, abbiamo la fiducia. delle ultime partite, di quello che stiamo facendo, del lavoro che continuiamo a fare. Come ho detto, questo è importante per affrontare una partita del genere in una competizione molto difficile contro una squadra spagnola che gioca bene. Ovviamente la fiducia che abbiamo adesso ci aiuterà per affrontare con più tranquillità, ma allo stesso tempo concentrati per quello che viene”.

Tu sei un campione, hai una leadership naturale, però hai altissima all’interno del gruppo, avverti anche questo senso di responsabilità?

“Mi fa piacere. Penso che in questa squadra ci sono tanti leader che hanno vinto, che hanno giocato partite molto importanti e che trasmettono ai più giovani. La importanza di queste gare è ovviamente cercare di giocare con tranquillità, sapendo che l’ambiente sarà difficile, che loro cercheranno di fare tutto a massima velocità e noi, ovviamente, sapendo che abbiamo un gol di vantaggio, non ci dobbiamo rilassare, anzi dobbiamo andare a vincere questa partita perché è molto importante”.

