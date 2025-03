Conferenza stampa, RANIERI: “Per domani sono tutti disponibili. Hummels? Andiamo d’amore e d’accordo”. ANGELINO: “Sono felice, sto sfruttando al massimo questo momento”

Vigilia di Europa League per la Roma, impegnata domani contro l’Athletic Bilbaonell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo la rifinitura, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa. Insieme al tecnico giallorosso ci sarà Angelino. Queste le loro parole:

Sui calciatori a disposizione: “Stanno tutti bene, tutti arruolabili e disponibili” ha detto Ranieri in conferenza rispondendo alla prima domanda.

Su Pizzul: “Una grande persona, un grande giornalista. Mi dispiace tanto”. Su Hummels: “Ma perché andate a cercare queste cose, ditemi perché. Capisco quando le cose vanno male, ma adesso. Andiamo d’amore e d’accordo con tutti” ha detto Ranieri. E poi conferma la presenza di Angelino, domani, che è al suo fianco.

Su Dovbyk: “Sono io che gli ho fatto vedere alcune cose. I compagni cercano di servirlo come vuole. A me quello che ha fatto piacere e che l’ho visto gioire del gol. Glielo chiederò perché lo ha fatto”.

Su Nico Williams: “Quando si gioca a zona si cerca di chiudere determinati settori di campo per farlo andare il meno possibile in possesso di palla. Loro sono primi in classifica per dribbling e uno contro uno. Davanti hanno qualità, dobbiamo stare attenti”.

Su Dybala: “Gli dirò sempre la stessa cosa, di divertirsi. Gli altri devono correre, lui deve fare qualcosa in fare difensiva e poi divertirsi. Sono quei giocatori che hanno una visione meravigliosa e trovano varchi che altri non vedono”.

Su Pellegrini che non si diverte: “Si diverte pure lui, ma non lo dimostra. Vorrei che lo facesse di più, che fosse più leggero. Ha qualità che pochi giocatori hanno”.

Sulla formazione: “Tra stasera e domani vedrò le scelte. E l’esperienza di tutti conta tantissimo”.

Sui cammini europei della Roma: “Dico a tutti che il passato è acqua passata e non macina più. C’è il futuro e dobbiamo scrivere il futuro”.

“Rispetto al Como il Bilbao recupera e va in porta. Sancet, dobbiamo vedere se gioca, e uno è convocato per fare gruppo per stare insieme. Ma abbiamo le nostre qualità per renderlo il meno decisivo possibile”. “Non sono mai stato difensivo, quando metto in campo una formazione cerco sempre di vincere. Io non firmo mai per un pari. Poi come dico a loro e a me stesso voglio tutto. Poi accetto qualunque risultato. Poi sarà quel che sarà. Non devo avere rimorsi, io ho dato il massimo”.

“Mi piace avere giocatori duttili – su Mancini centrale – ma poi sarà compito dell’allenatore della Roma che sarà utilizzarlo dove meglio crede”.

La conferenza stampa di Angelino

Rai Sport: Sei tornato un un ruolo in cui sei più a tuo agio?

Si mi sento a mio agio in quel ruolo, sono molto contento di giocare. Faccio il massimo ovunque mi chiede il mister.

Gazzetta: Un commento sui tuoi attuali numeri?

Mi godo il momento, di come sta andando ora. Mi concentro ad ogni partita, alla fine gioco bene o male, ma lavoro duro e cerco di farlo, sono contento dei miei numeri ma ciò che mi rende felice adesso sono i risultati della squadra.

Corriere dello Sport: Questo momento può aprire le porte della nazionale?

E’ un sogno, continuo a lavorare duro e può darsi che arriverà. Ringrazio Nico Williams per le sue parole.

Il MEssaggero: Cosa è cambiato rispetto alla prima parte di stagione?

Il momento che vive la squadra è ottimo, siamo tutti ad alto livello. Nelle zone dove gioco ora arriva la palla, prima arrivava meno.

Il Giornale: Per il primo gol i compagni ti hanno chiesto di offrire una cena?

Arriverà, spero di farne alcuni in più. Andiamo avanti e vediamo.

