Le pagelle di Roma-Genoa: El Shaarawy cambia il match nella ripresa. Dovbyk ancora a segno, Dybala 45’ da applausi

(A.Papi – K.Karimi) – La Roma allo Stadio Olimpico inaugura la 21* giornata di Serie A, contro il Genoa di Patrick Vieira. Una bella vittoria per gli uomini di Ranieri che in casa hanno un andamento da Champions. El Shaarawy cambia il match dalla panchina e spiana la strada per il 3-1 finale. Bene nella ripresa Dybala, che sale in cattedra e ancora a segno Dovbyk (11 stagionali).



ROMA:

SVILAR 6: Praticamente inoperoso, sul gol incolpevole e un paio di interventi su tiri da fuori.

MANCINI 6: Qualche fallo di troppo con la solita aggressività. Dietro Pinamonti non lo impensierisce mai seriamente, mente Miretti ha un passo più rapido e a volte scappa via. Tutto sommato pochi problemi.

HUMMELS 6: Ranieri gli risparmia gli ultimi 15’ dopo averlo visto gestire con la consueta classe il match. Palla o gamba va sempre in anticipo e con il pallone tra i piedi la mente è sempre accesa. Butta zero palloni e questo aiuta le transizioni. Un professore, come sempre.

NIDCKA 6: Tecnicamente ruvido (lo si vede con alcuni passaggi) ma sempre preciso in chiusura. Marcature azzeccate e attenzione massima. Da braccetto sinistro è la perfetta sintesi tra coperture e avanzate.

SAELEMAEKERS 6,5: Si chiedeva gente che sapesse crossare e lui è uno di questi. La palla per Pellegrini, poi spinta in porta da Dovbyk è con i giri perfetti. Sa quando accelerare e quando gestire e con quelle caratteristiche che si ritrova anche la corsia destra è tornata ad essere pericoloso e battuta.

PAREDES 6,5: Lanci lunghi e appoggi sul breve. La regia è tutta la sua, davanti alla difesa, stile anni ‘80. Sarà anche lento ma una una squadra uno che fa girare il pallone serve sempre e lui lo fa a meraviglia.

KONE 6,5: Il ginocchio fa male e i movimenti ne risentono, ma quando uno ha una marcia in più niente può fermarlo. La sua accelerazione porta al terzo gol e questo è preziosissimo per l’andamento della gara. Sarebbe da fermare preventivamente giovedì prossimo per farlo recuperare a pieno perché uno come lui è imprescindibile in questa squadra.

ANGELINO 6,5: Oggi sbaglia veramente poco o nulla a sinistra. Spinge con intelligenza e difensivamente è sempre al posto giusto. Quando arriva sul fondo alza la testa e piazza il pallone, cosa che non sempre succede agli altri terzini. Ci accontentiamo di poco.

PELLEGRINI 6: Sul gol del vantaggio iniziale arriva con i tempi giusti sul cross di Saelemaekers e si vede respingere il pallone sulla riga. Poi un brutto fallo (non fischiato) lo mette fuori gioco per una botta al ginocchio.

DYBALA 7: Il primo tempo non sembrava lui, tanti errori di misura, palle perse banalmente e zero spunti. Nella ripresa illumina la scena con giocate degne di un campione. Il gol è probabilmente tutta roba di Leali, ma il voto lo merita per tutto il resto, tra aperture ariose e tocchi di classe. Cento partite in giallorosso festeggiate nel modo migliore.

DOVBYK 6: Il gol da due passi non può fallirlo. Il resto del match lo passa a inseguire il pallone, a volte lo prende anche. Comunque sono 11 reti in tutte le competizioni, al primo anno almeno i numeri ci possono stare.

EL SHAARAWY (dal 46’ per Pellegrini) 7,5: Il migliore in campo anche avendo disputato un tempo. Con lui il match cambia decisamente. Sgroppate sulla sinistra tutte incisive e un gol a giro, come suo solito, che spiana la strada alla Roma. In questo modulo deve essere lui il titolare e non Pellegrini.

PISILLI (dal 76’ per Hummels) 6: Entra quando la partita si è già sbloccata e lui si mette a lavorare a centrocampo con buona lena. Su un bel contropiede sfiora il gol con un destro di prima intenzione che termina fuori sul primo palo.

CELIK (dal 76’ per SAELEMAEKERS) 6: Rimane nella mente il cross sbagliato di metri nel finale. Peccato.

SOULÈ (dall’84’ per Dybala) sv: Un bella conclusione che esce di poco sopra la traversa, dopo un suo movimento ad accentrarsi. Finalmente un po’ di spazio.

SHOMURODOV (dall’84’ per Dovbyk) sv: Un tiro strozzato tra le braccia di Leali.



RANIERI – Questa sera, se ancora ce ne fosse bisogno, ha capito quale può essere la sua Roma migliore. Con El Shaarawy il match cambia decisamente. Tre gol anche al Genoa (che ha subito pochissimo con Vieira) e andamento interno rispettato. Ora la classifica può consentire di spostare l’attenzione sulle coppe, già a partire da giovedì prossimo.