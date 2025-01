Conferenza stampa, RANIERI: “Mercato? Cerchiamo giocatori da Roma, dispiaciuto per l’addio di Le Fée. Mancano pochi giorni alla vittoria in trasferta…” (VIDEO)

Dopo la vittoria nel derby, la Roma è attesa dalla trasferta di Bologna, gara in programma domenica alle ore 18. All’antivigilia della sfida, Claudio Ranieri parlerà, come di consueto, in conferenza stampa.

Come immagina il suo lavoro estivo nella costruzione di un grande club? E’ più preoccupato o incuriosito?

“Non sono preoccupato, i problemi si affrontano uno alla volta. Se penso a giugno significa che non sono concentrato sul Bologna. C’è un grande lavoro da fare e lo stiamo facendo, sappiamo che ci sono delle difficoltà e a gennaio dobbiamo trovare giocatori da Roma, ma non è detto che si trovino. Cerchiamo giocatori che ci diano un qualcosa in più. Prendere per prendere non faccio acquistare nessuno, i nuovi acquisti dovranno darci qualcosa in più. Si può sempre sbagliare, il calcio è bello per questo. Stiamo pensando al mercato di adesso e alla partita di Bologna, io sono concentrato al 100% su questa sfida”.

Dopo il derby bisogna restare concentrati in vista del Bologna…

“Da allenatore devo mettere in guardia la squadra, anche se non credo ce ne sia bisogno. Sono convinto che faremo una buonissima partita. Sappiamo come gioca il Bologna, ora dobbiamo metterle in pratica”.

Quale è il reparto che ha maggiore bisogno di investimenti? Frattesi è un innesto da Roma?

“Se ho parlato con Ghisolfi non lo dico sicuramente a lei… Abbiamo ampia visione su tutto, ma non è una priorità. Dobbiamo trovare giocatori da Roma, è inutile dare polvere agli occhi dei nostri tifosi. Chi viene deve essere all’altezza, se sbagliamo io e Ghisolfi ce ne assumeremo le responsabilità. Le Fée? Ieri mi ha salutato ed ero dispiaciuto. Gli ho detto che è stato sfortunato per i cambi di allenatore e io non l’ho mai potuto provare perché ho dovuto dare delle priorità, ma lui mi piaceva molto. Chi soffre troppo a stare qua, e io posso capirlo perché anche io da giocatore lasciai la Roma, può andare via per giocare. Le Fée è sceso di categoria come feci io, è andato lì perché conosce l’allenatore. Se non lo riscattano avremo un giocatore più maturo. In caso di addio, invece, la Roma incasserà una plusvalenza”.

Ha visto anche questa settimana la scintilla negli occhi di Pellegrini? Il futuro del calciatore?

“Ora godiamoci questo Lorenzo, si allena sempre da primo della classe. Oggi l’ho visto concentrato, sabato sera deciderò”.

Soulé ha mai manifestato la volontà di giocare di più? Ha notato dei miglioramenti?

“Si applica molto e mi piace. Non ha fatto alcuna richiesta, sono convinto che avrà un futuro roseo alla Roma. Soulé è bravo, ma a me piacciono i giocatori pratici e lo chiedo anche a lui. Non può fare troppi tocchi, deve essere decisivo e lui ci arriverà perché ha tutto per riuscirci”.

Si aspettava di vincere il derby? Teme un calo di tensione?

“Saremmo degli sciocchi. Derby importante perché abbiamo giocato contro una grande squadra, sono stato molto contento di aver vinto”.

Quando torna Cristante? Con l’addio di Le Fée sta pensando a qualche Primavera?

“Ora Bryan dovrebbe riprendere a correre, non avverte più dolore e la caviglia non si gonfia più. Già da domani tornerà a correre in campo. Primavera? Quando ne abbiamo bisogno li chiediamo”.

A gennaio è possibile fare 3/4 operazioni in entrata?

“Tutto può accadere. Non ho mai capito perché duri così tanto il mercato, facessero una settimana intensa e dura. Sarebbe tutto più bello, con la finestra lunga i tempi si dilungano e ci si riduce agli ultimi giorni”.

State parlando con Hummels del rinnovo? Zalewski?

“Per Hummels dipende da lui, non possiamo forzarlo. Credo che si trovi bene qui, ma dovrà valutare mille fattori. Zalewski? Mi auguro che resti, conto su di lui. Si allena sempre bene, aspettiamo e vediamo”.

Il divieto di trasferta ai tifosi?

“Mi dispiace che i nostri tifosi non possano venire, per noi sono troppo importanti. Mi auguro che si possa fare qualcosa”.

Si sente la responsabilità di essere una sorta di Re Mida per i romanisti?

“Non voglio sentirmi un papà e un nonno, voglio solo avere rispetto. Tutto ciò che faccio lo faccio con il cuore in mano, ma come ogni umano posso sbagliare. I nostri tifosi possono essere convinti che se sbaglio è per cercare di migliorare la Roma. Credo che tutti lo percepiscano, vengo rispettato perché sono aperto e leale”.

Ha capito perché questa squadra ha difficoltà a vincere in trasferta? Manca la mentalità a questa squadra?

“Esiste una mentalità da casa e una da trasferta? Manca l’aspetto motivazionale e mentale che ti fa dare di più. Noi ci siamo vicini e stiamo crescendo, lo abbiamo visto contro Tottenham e Milan. Mancano pochi giorni alla vittoria fuori casa, prima o poi deve arrivare. So che contro il Bologna sarà una bella partita con due squadre che si daranno battaglia. Il Bologna è super organizzato, ha una mentalità aggressiva e noi dobbiamo essere bravi a trovare la via giusta”.

