Roma-Lecce, i convocati di Ranieri: presenti Dovbyk e Hummels, tornano Hermoso e Pisilli. Out Cristante (FOTO)

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lecce, valido per la quindicesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati e nell’elenco figurano Artem Dovbyk (non al meglio a causa dell’influenza e del solito problema al ginocchio) e Mats Hummels (sostituito contro l’Atalanta per un indurimento ai flessori). Tornano anche Mario Hermoso (out da oltre un mese per un problema muscolare) e Niccolò Pisilli (squalificato nell’ultima giornata di campionato), mentre è assente Bryan Cristante a causa di un problema alla caviglia rimediato contro la Dea.

La lista dei convocati

Portieri: Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré.

Centrocampisti: Baldanzi, El Shaarawy, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.