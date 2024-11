Union SG-Roma, JURIC: “Risultato negativo, non siamo soddisfatti. Friedkin? Penso solo ad allenare, non entro in altre discussioni”

La Roma fa tappa a Bruxelles in casa dell’Union Saint Gilloise nella quarta gara della fase campionato di Europa League: termina 1-1 allo Stadio Re Baldovino. Dopo la partita il tecnico giallorosso Ivan Juric ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSTPARTITA

JURIC A SKY SPORT

Cosa salviamo stasera?

“Ci sono stati tratti positivi, dove abbiamo fatto cose giuste e anche momenti di negatività. Il risultato è negativo, ma meglio un punto, mettiamola così. Non possiamo essere soddisfatti di queste prestazioni”.

Spesso ci sono errori individuali che condizionano il risultato. Sono questioni tecniche o i giocatori sono poco tranquilli?

“Non so che dirti, stiamo facendo errori, capita, può essere anche uno stato mentale. Mi dispiace per i ragazzi, perché stanno dando tutto e non riusciamo a raccogliere quello che vorremmo”.

Oggi bisognava portarla a casa con attenzione…

“Sono d’accordo, la partita non è stata brillantissima. Nel secondo tempo siamo partiti bene, fai gol, ma stiamo facendo errori individuali che paghiamo. Non puoi essere sempre brillante ma portare a casa le partite, in questo momento non riusciamo a portare a casa le partite in cui non brilliamo”.

C’è una soluzione?

“Penso che ci sono stati momenti molto positivi, dove sono mancati i risultati che ci avrebbero dato lo slancio. Se oggi vincevi, potevi essere contento. Ogni volta succede qualcosa. La negatività ci può stare perché i risultati non sono soddisfacenti, ma bisogna avere resilienza e guardare oltre con la forza di tutti”.

Spesso l’abbiamo definita un uomo solo. Si aspetta l’arrivo della presidenza a Roma o un faccia a faccia per cercare di capire cosa accadrà?

“Penso solo ad allenare e a preparare le partite, ho lasciato correre tutto il resto. Devo fare il massimo nel mio lavoro perché in altre cose non posso influire. Non posso e non voglio entrare in altre discussioni”.

JURIC AL CANALE UFFICIALE DELLA ROMA

“Nel secondo tempo, anche nel primo, a tratti abbiamo fatto cose giuste, preso palo, fatto gol e preso gol su calcio piazzato. C’è tanto rammarico”.

Quali sono le cose che le sono piaciute di più e di meno?

“In partita ci sono stati alcuni tratti positivi dove abbiamo mosso bene la palla e siamo stati aggressivi, ma anche tratti in cui abbiamo fatto tutto il contrario, con meno aggressività e intensità, a volte ripartivano veloce. Nella stessa partita ho visto due atteggiamenti diversi”.

Importante pensare subito al Bologna.

“Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti, contro il Bologna abbiamo poche ore per prepararla e cercheremo di fare il massimo”.

PREPARTITA

JURIC A SKY SPORT

Qualche titolare che riposa, qualcuno in campo. Un turnover a metà pensando a Bologna?

“Sappiamo che dobbiamo gestire bene Dybala, Dovbyk ha passato dei brutti giorni con l’influenza e ha fatto un grande sforzo a Verona. Oggi dobbiamo vincere la partita, questa è la mentalità. Abbiamo bisogno di positività, ci siamo concentrati su questo, mettere il massimo e cercare di vincere”.

Gioca Cristante in difesa, è un’esclusione forte quella di Hummels.

“No, è una scelta tecnica. Penso sempre di mettere in campo la squadra che ha più possibilità di vincere e questa sera mi sento di fare così”.

È una bocciatura definitiva su Hummels?

“No, è una scelta tecnica per questa sera”.

Questa squadra crede in quello che fa?

“Penso che le ultime due partite siano state ottime, la squadra ha giocato bene a calcio. Sono successe strane cose a Verona per errori nostri ed errori arbitrali, ma la prestazione c’è stata come contro il Torino. I ragazzi stanno dimostrando di voler fare bene. Per noi questa sera è importantissima perché quando sei in una spirale negativa ogni partita è importante. Vogliamo fare bene, crescere nel gioco e alzare il livello di concentrazione, vediamo quello che succede. Quello che vedo durante gli allenamenti e nelle ultime due partite mi soddisfa. Bisogna crederci, essere resilienti e forti, bisogna cercare di fare una grande prestazione e vincere”.

È soddisfatto del lavoro sulle palle inattive? La coppia Koné-Le Fée?

“Oggi per esempio siamo piccoli, ci sono giornate in cui siamo più grandi e pericolosi su palle inattive con Hermoso e Ndicka. C’è ancora da lavorare tanto su tanti aspetti. Koné e Le Fée possono diventare una bellissima coppia, si stanno abbinando bene per caratteristiche. È una coppia giovane e fresca, entrambi hanno davanti un bel futuro e speriamo continuino così”.