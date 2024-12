TOTTENHAM-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Dybala e Hummels dal 1′, c’è El Shaarawy e si rivede Paredes

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli Claudio Ranieri è pronto a debuttare anche in Europa. Oggi alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium va in scena la partita tra Tottenham e Roma, valida per la quinta giornata della first phase di Europa League. Gli Spurs sono settimi in classifica con 9 punti mentre i giallorossi si trovano in ventesima posizione a quota 5.

L’allenatore dei capitolini sembra intenzionato a schierare una difesa a 3 davanti a Svilar e tra Mancini e Ndicka dovrebbe esserci Hummels, all’esordio dal 1′ con la maglia della Roma. Sulle fasce spazio a Celik ed El Shaarawy; a centrocampo la sorpresa più grande con il ritorno di Paredes, al fianco di Koné. In attacco si rivede Dybala, con El Shaarawy alle spalle di Dovbyk. Panchina, invece, per Pellegrini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TOTTENHAM: Forster; Porro, Dragusin, Davies, Gray; Sarr, Bentancur; Kulusevski, Johnson, Son; Solanke.

All.: Postecoglu.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes; Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.

All.: Ranieri.

Arbitro: Nyberg. Assistenti: Beigi – Söderkvist. IV Uomo: Ladebäck. VAR: van Boekel. AVAR: Ruperti.