Roma-Torino, le FORMAZIONI UFFICIALI: out Pellegrini e Dovbyk, in attacco Dybala unica punta

Partita delicatissima per la Roma e ultima chiamata per Ivan Juric. Il tecnico croato deve salvare la panchina contro il suo passato, visto che all’Olimpico arriva il Torino di mister Vanoli. La sfida è valida per la 10.a giornata, turno infrasettimanale, di Serie A.

La Roma deve fare a meno in extremis sia di capitan Pellegrini, per una contusione al piede, sia del bomber Dovbyk fermo per attacco influenzale. Tornano a disposizione sia El Shaarawy che Soulé, ma solo dalla panchina.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fee, Kone, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dybala. All: Juric.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. All: Vanoli.