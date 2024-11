Roma-Torino, JURIC: “Con prestazioni così possiamo riconquistare la fiducia dei tifosi”

La Roma torna a vincere all’Olimpico. Dopo la disfatta di Firenze, i giallorossi battono il Torino 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala nella decima giornata di campionato. Dopo il successo il tecnico giallorosso Ivan Juric ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSTPARTITA

JURIC A DAZN

Era la risposta che voleva?

“Dopo Firenze era importante riprendere la strada, oggi abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra difficile. I ragazzi sono stati bravi sia nel gioco che in fase difensiva Hanno fatto tutto bene in un momento difficile, è andata bene”.

Si aspettava una risposta così compatta dei tifosi?

“Dobbiamo far sorridere i nostri tifosi. Oggi ho sentito anche applausi, con prestazioni così possiamo riconquistare la fiducia. Questo è un grande obiettivo della mia squadra”

Nel primo tempo una Roma solida, ha parlato poco?

“Dopo Firenze ci sono stati momenti difficili, ora dobbiamo solo pensare a giocare e migliorare, esser concentrati sulle partite. Oggi abbiamo concesso pochissimo, e sono soddisfatto”.

C’è uno striscione sugli spalti, che pensa?

“Non so se è per me o per altri, non so che rispondere. Fino adesso ho fatto cose discrete, ma si può fare meglio. Dobbiamo riconquistare la fiducia con gioco e idee”.

Le Fée e Koné?

“Sono una bella coppia. Manu ha forza, Enzo è intelligente e dà equilibrio. Mi son piaciuti hanno fatto una partita intensa e hanno mosso bene la palla”.

Come stanno Dovbyk e Pellegrini?

“Pellegrini è stata una scelta tecnica, è entrato da capitano e sono contento. Dovbyk ha avuto un virus, spero di recuperarlo. Dybala falso 9 è andato bene per lunghi tratti”.

JURIC IN CONFERENZA STAMPA

Al di là dell’aspetto tecnico oggi erano importanti i comportamenti, è soddisfatto da questo punto di vista? Per sdrammatizzare: qualche volta qualche litigio pesante fa bene.

“Qualche volta ci vuole, è peggio una situazione di incertezza. Penso che la batosta brutta ci sia servita, anche tutto quello che è successo in questi 2-3 giorni, ma non deve essere un lampo: deve essere la nostra strada di serietà, di cose giuste, di tutti a disposizione. Bene in quel senso”.

Cosa c’è stato di nuovo e positivo in fase difensiva?

“In tante partite abbiamo dimostrato solidità, oggi con lo stesso concetto eravamo più concentrati e sul pezzo, attenti con le distanze a non prendere contropiedi. Anche la corsa è stata ottimale. I ragazzi hanno le gambe per correre tanto e chiudere, oggi veramente abbiamo concesso pochissimo al Torino”.