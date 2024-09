Calciomercato Roma, Zalewski-Galatasaray: l’esterno ha accettato la proposta

La trattativa tra Roma e Galatasaray per Nicola Zalewski potrebbe vivere una giornata importante oggi. Il calciatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e potrebbe lasciare la Capitale già in questa sessione di mercato. Ecco tutti gli aggiornamenti sull’affare.

LIVE

18:56 – Incontro in corso per il passaggio di Zalewski al Galatasaray. Come riferisce Alfredo Pedullà su X, l’esterno guadagnerebbe sei volte quello che guadagna ora in giallorosso.

Oggi, come anticipato, doveva essere una giornata importante per #Zalewski al #Galatasaray. Incontro in corso per trovare tutti gli accordi con la #Roma, Zalewski guadagnerebbe circa una cifra circa 6 volte superiore rispetto all’attuale ingaggio https://t.co/x2FwZcWFJm — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 10, 2024

17:22 – Nicola Zalewski ha accettato l’offerta del Galatasaray. Come riferisco dal Corriere dello Sport, ora starebbero trattando Roma e il club turco per arrivare all’accordo definitivo. Al polacco è stato proposto un quinquennale a 2 milioni di euro netti.

Zalewski ha accettato la proposta del Galatasaray. Ora trattano i club per l’indennizzo da versare alla Roma. Con @AliprandiJacopo tutto sul sito del @CorSport — Roberto Maida (@RobMaida) September 10, 2024

17:01 – Progressi significativi nella trattativa fra la Roma, Zalewski e il Galatasaray. Secondo quanto riferisce Ertan Suzgun, giornalista turco, le due squadre starebbero discutendo di dettagli e piani di pagamento.

? Galatasaray, Nicola Zalewski transferi için Roma ve oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kaydetti. @playspor İki takım arasında ödeme planları, son detaylar görüşülüyor.#yüzdeyüzhttps://t.co/9b3TClJmdI — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) September 10, 2024

15:48 – Come rivelato da Alfredo Pedullà, è confermato l’incontro tra Zalewski e il Galatasaray che andrà in scena nel pomeriggio.

14:15 – Come riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, alcuni rappresentanti della dirigenza del Galatasaray partiranno da Istanbul alle ore 16:05 per raggiungere l’Italia e trattare per Zalewski.

? Galatasaray yönetimi saat 16.05’te transfer harekatı için İstanbul’dan ayrılacak. Uçuş resmen planlandı. Hem kanat hem orta saha hem de stoper için görüşmeler yapılacak. İlk durak İtalya! https://t.co/IfxonHspR9 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 10, 2024

11:15 – Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato, infatti, oggi Zalewski sarà a Trigoria e sarà presa una decisione sul suo futuro. La richiesta giallorossa, nonostante la scadenza del contratto tra meno di un anno, è di 10 milioni di euro e il Galatasaray offre un contratto importante al giocatore. Il mercato in Turchia chiuderà venerdì.

