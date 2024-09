Calciomercato Roma: al termine l’incontro tra gli agenti di Dybala e gli emissari dell’Al-Qadsiah. Ai giallorossi 3/4 milioni più bonus

Sono giorni decisivi per scoprire il futuro di Paulo Dybala. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la Joya avrebbe trovato un accordo con l’Al Qadsiah ed ora l’entourage dell’argentino spinge per far trovare l’intesa anche tra la Roma ed il club arabo. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti live sulla trattativa.

LIVE

23:05 – Come confermato dal giornalista di Sky Sport durante “Calciomercato – l’originale” starebbe terminando l’incontro tra gli agenti del giocatore e gli emissari dell’Al-Qadsiah. Il giocatore avrebbe quindi accettato un contratto triennale da 75 milioni complessivi, mentre le cifre che la Romaandrebbe a percepire dovrebbero essere vicine ai 3-4 milioni (esclusi bonus), comunque inferiori alla clausola rescissoria di 12 milioni che era attiva fino a luglio.

Fonte: gianlucadimarzio.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

21:20 – Conferme anche dalla Francia sull’addio di Dybala: le parti in causa – Roma, giocatore e Al Qadsiah – sono vicine a raggiungere l’accordo completo per il trasferimento e il club saudita vuole concludere l’affare nelle prossime ore. L’argentino dovrebbe lasciare i giallorossi per una cifra intorno ai 3-4 milioni di euro e firmare un contratto triennale a 15 milioni di euro a stagione. Lo riporta il giornalista di footmercato.net Santi Aouna.

????? #SPL |

? Al-Qadsiah, AS Roma and Paulo Dybala are close to reach a FULL AGREEMENT

❗️Al-Qadsiah want to seal the deal in the next hours

? Around €3-4m for the transfer fee

✍️ 3 years contract, €15M by year, as revealed https://t.co/bd75XAkJH7https://t.co/cVK1W2zI0Gpic.twitter.com/t23noK7HmH

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 21, 2024