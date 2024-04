Roma-Lazio, ABRAHAM: “Partita speciale. Felice di essere tornato, De Rossi è emotivo”

Il derby è di nuovo giallorosso. La Roma batte la Lazio per 1-0 grazie alla rete di Gianluca Mancini al 42′. Oggi è stata una partita speciale anche per Tammy Abraham, che è tornato in campo dopo l’infortunio al ginocchio subito nell’ultima partita dello scorso campionato. Dopo la vittoria l’attaccante inglese ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A DAZN

State continuando a festeggiare?

“Stiamo ancora festeggiando, è una partita speciale. Questa partita ci dà fiducia in vista delle prossime gare, dobbiamo continuare così e portare questa fiducia alle prossime sfide”.

Quanto hai sofferto in questi mesi? Cosa hai provato quando sei entrato in campo?

“Sentire i tifosi che gridano il tuo nome è una sensazione inspiegabile… Sono stati 9 lunghi mesi, ma sono felice di essere tornato. Devo aiutare la squadra il più possibile, è una fase importante della stagione. Oggi ho dovuto aiutare in difesa, ma per la squadra lo faccio senza problemi”.

Dicci qualcosa di più di De Rossi.

“È molto emotivo. Già dalla sua voce si poteva percepire l’importanza che questa partita aveva per lui, dentro di lui c’è ancora l’animo del calciatore e questo è molto importante per noi. Lui sa come trarre il meglio da noi”.

Come va con l’italiano?

“(Risponde in italiano, ndr) Siamo contenti per la vittoria, adesso dobbiamo continuare”.

Come festeggerai stasera?

“Andrò a cena con la famiglia”.

Carbonara o amatriciana?

“Pesto”.