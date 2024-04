Malore Ndicka, la Roma: “Evan sta meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale”

La Roma rassicura tutti sulle condizioni di Evan Ndicka, accasciatosi a terra al minuto 71 della partita contro l’Udinese in seguito a un malore:“La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore – il tweet del club giallorosso –. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan!”. Il difensore centrale ivoriano non è in pericolo di vita e i controlli hanno escluso l’ipotesi infarto.

