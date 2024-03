Monza-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: Lukaku torna titolare, Kristensen e Angelino sulle fasce

La Roma torna in campo oggi pomeriggio per sfidare il Monza in trasferta, per la 27.a giornata di Serie A.

Altri cambi di formazione per mister Daniele De Rossi, alla caccia della sua sesta vittoria in campionato da allenatore.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Caldirola, Marì, A. Carboni; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. All: Palladino.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All: De Rossi.