Le PAGELLE di Roma-Brighton 4-0: Dybala inarrestabile, El Shaarawy e Spinazzola duetti d’amore. Da dove spunta questo Celik?

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle del match di andata di Europa League tra Roma e Brighton:

SVILAR 7– I riflessi, la sensazione di poter arrivare su tutti i palloni, la naturalezza con la palla al piede. Anche in una serata roboante come questa c’è il suo zampino, con due parate decisive su Welbeck a punteggio ancora indeciso. Titolare.

CELIK 7,5 – Erano davvero anni che un terzino destro della Roma non giocava una partita così. Intensa, maschia, accorta ma non senza qualche scintillio offensivo, come lo stop a seguire di fine primo tempo che fa scrosciare applausi. Rinascita.

MANCINI 7,5 – Tenace, tosto, ma anche goleador. Si esprime con la solita ‘garra’ di cui la difesa romanista non può fare a meno. Tolto qualche pallone in ripartenza mal gestito, è ormai maturo per essere il leader. Poi la spaccata del 3-0 sotto la Sud che non si dimentica.

NDICKA 7 – Solidità e temperamento. Non usa mezze misure, quando c’è da sparacchiare il pallone più scomodo lo fa con decisione. Un paio di interventi in stile Juan lo rendono ancora più amabile. Gargantua.

SPINAZZOLA 7,5 – Anche lui, tanto vituperato nei mesi scorsi, torna a disporre di una gamba e di una motivazione eccellente. Attento in difesa, a tratti esaltante in avanti. L’azione del 4-0 combinata con El Shaarawy è una pennellata. (dal 82′ LLORENTE 6 – Con il suo ingresso la Roma si difende a tre e non si sentono differenze).

CRISTANTE 7,5 – Si è riscoperto gregario, di inserimento e di recupero, regista aggiunto e anche goleador. Il 4-0 porta la sua firma al termine di un’azione praticamente da manuale del calcio. Solido, roccioso, anche cattivo quando serve. Dove lo metti sta.

PAREDES 7,5 – La palla in verticale per il vantaggio di Dybala è roba di alta scuola. Ormai ha preso in mano le chiavi di questa squadra, dettando ritmi e verticalizzazioni. Avendo il compito di far viaggiare la palla non si nota più nemmeno la sua lentezza fisica. Imprescindibile. (dal 72′ BOVE 6 – Nel caos stanco del Brighton va a mettere ancora più scompiglio).

PELLEGRINI 7 – Quello che lascia dal punto di vista della precisione lo recupera con gli interessi con l’impegno. Non può essere sempre fioretto, a volte serve anche la spada e lui la sguaina all’occorrenza. Lo si era accusato di non essere abbastanza “agonista” e invece ha smentito anche questo. Regge tutta la partita nonostante sia esausto dal 70’ in poi. Pian piano sta conquistando la fiducia di tutti.

DYBALA 8 – Ormai il suo gol non fa più notizia, così come i tocchi di fino. Innesca la corsa di Celik con tacchi e giocate alla Totti. Quando lui gira così tutto sempre più roseo. Totalizzante. (dal 72′ BALDANZI 6 – Combatte e cerca qualche giocata personale, si nota solo nel pressing).

EL SHAARAWY 8 – L’ala tattica, l’equilibratore, colui che deve completare il centrocampo per lasciare Dybala più alto. Anche correndo 12 km a partita non dimentica di avere un piede educatissimo, come dimostrato dall’assist di esterno per Cristante. Non sbaglia un movimento, aiutando sempre Spinazzola e offrendo costantemente una soluzione di passaggio. Versione deluxe. (dal 88′ ZALEWSKI S.V. – Appena in tempo per prendersi una manata da Lamptey).

LUKAKU 8 – Mette dentro il gol del 2-0 su grande regalo di Dunk, mantenendo la sua altissima media reti europea. Di testa ha almeno due ottime chance nel primo tempo ma spara sempre addosso al portiere (o alto). La motivazione è quella giusta, con uno splendido lavoro spalle alla porta e un costante attacco della profondità. Ci crede e si vede e con una ritrovata brillantezza fisica (dal 88′ AZMOUN S.V.)

ALL. DE ROSSI – Ha realizzato un vero capolavoro, mettendo K.O. De Zerbi al primo round. Non c’è storia dall’inizio alla fine, sia sul piano tattico che tecnico. Considerando che non aveva esperienza in Europa in panchina era difficile ipotizzare meglio. Da sfida equilibrata diventa una mattanza, con una piena ipoteca dei Quarti di Finale. Moglie piena e botte ubriaca.