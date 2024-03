Fiorentina-Roma: Dybala esce per fastidio muscolare. De Rossi: “Niente di grave, è solo affaticato”

Paulo Dybala è uscito al 72′ per un piccolo fastidio muscolare accusato durante Fiorentina-Roma. Al suo posto è subentrato l’ex Empoli Tommaso Baldanzi. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni ma De Rossi ha optato per il cambio anche in vista delle prossime gare.

Nel post partita l’allenatore giallorosso Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dove tranquillizza i tifosi sulle condizioni di Dybala, queste le sue parole: “È uscito, ma dice di non avere niente di particolare, era giusto affaticato. Ci sta, dato che ha giocato tantissime partite“.