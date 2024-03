Europa League, BRIGHTON-ROMA: formazioni ufficiali. C’è Bove, riposa Paredes. Davanti Baldanzi, Zalewski e Azmoun

Dopo il 4-0 della gara d’andata, Daniele De Rossi e i suoi ragazzi si apprestano a scendere in campo in casa del Brighton. La squadra di De Zerbi vorrà fare il possibile per sbloccare il match quanto prima, mentre i giallorossi potranno contare sul largo vantaggio di partenza. Mister De Rossi avrebbe deciso di optare per un largo turn over rispetto alla partita di Firenze, ma schierando comunque diversi titolari: sulle corsie esterne dovrebbero andare Celik e Spinazzola, a centrocampo Bovedovrebbe far riposare Cristante. In attacco chance per Baldanzi e Zalewski al posto di Dybala ed El Shaarawy.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BRIGHTON: Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck.

All.: De Zerbi.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, Zalewski.

All.: De Rossi.

Arbitro: Zwayer. Assistenti: Lupp-Achmüller. IV uomo: Schlager. VAR: Dankert. AVAR: Stegemann.