ROMA-TORINO: le formazioni ufficiali. Difesa a 3 con Mancini, Ndicka e Smalling. Davanti c’è Azmoun

Oggi alle ore 18:30 andrà in scena la sfida tra Roma e Torino, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. I giallorossi sono chiamati a un’altra grande prestazione per tenere vivo l’obiettivo quarto posto, occupato momentaneamente dal Bologna e lontano 7 punti. In seguito alle fatiche accumulate nel ritorno del playoff di Europa League contro il Feyenoord, c’è qualche cambio nell’undici di Daniele De Rossi: Svilar non si tocca. Difesa a 3 con Mancini, Smalling e Ndicka. Sulle fasce, invece, Kristensen e Angelino. In mezzo al campo Cristante e Paredes. Davanti Dybala e Pellegrini a supporto di Azmoun.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Mancini, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Azmoun

A disp.: Rui Patricio, Boer, Celik, Huijsen, Zalewski, Bove, Aouar, Renato Sanches, Spinazzola, Baldanzi, El Shaarawy, Lukaku.

All.: De Rossi.

TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

A disp.: Gemello, Popa, Sazonov, Savva, llic, Linetty, Okereke, Lazaro, Kabic.

All.: Juric.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: Di Iorio – Cecconi. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Paterna. AVAR: Di Bello.