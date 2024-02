ROMA-INTER: le formazioni UFFICIALI. Huijsen ed El Shaarawy titolari, fuori Llorente e Bove

La Roma cerca il poker. Oggi alle ore 18 i giallorossi affronteranno allo Stadio Olimpico l’Inter nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo le tre vittorie consecutive contro Hellas Verona, Salernitana e Cagliari, mister De Rossi se la vedrà contro la capolista (imbattuta in campionato dal 27 settembre) e per provare a ottenere un risultato positivo ha confermato praticamente tutta la formazione vista nell’ultima uscita: Rui Patricio in porta, difesa a 4 con Karsdorp-Mancini-Huijsen (unica novità, fuori Llorente)-Angeliño, trio di centrocampo formato da Paredes-Cristante-Pellegrini e in attacco confermato il tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy. Tornano tra i convocati Smalling(assente dal 1° a causa di un infortunio) e Azmoun (rientrato nella Capitale dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Asia).

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

A disp.:

All.: De Rossi.

INTER: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

A disp.:

All.: Inzaghi (oggi in panchina il vice Farris).

Arbitro: Guida. Assistenti: Meli – Alassio. IV Uomo: Sacchi. VAR: Mazzoleni. AVAR:Pairetto.