Lutto per la Roma: addio a Giacomo Losi. Il club: “Sarai nel nostro cuore per sempre”

E’ venuto a mancare questa sera, all’età di 88 anni, lo storico capitano della Roma ”Er Core de Roma” Giacomo Losi. A darne la notizia è il nipote ed ex direttore Rai, Massimo Liofredi, che a nome della famiglia ha ricordato le gesta dello zio, terzo giocatore con più presenze nella prima squadra dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi.

”Zio Giacomo stasera è andato in cielo”, ha ricordato Massimo Liofredi. ”E’ rimasto attaccato fino all’ultimo alla maglia giallorossa, per cui aveva un amore smisurato e che continuava a seguire in ogni occasione. Per tanti anni è stato il giocatore più rappresentativo della As Roma, battuto in fotofinish dai grandi Francesco Totti e Daniele De Rossi”. Losi lascia la moglie Luciana Renzi e il figlio Roberto e i nipoti.

Poco dopo arriva il ricordo della Roma con un post sui propri canali social:

https://x.com/officialasroma/status/1754244034267160618?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A