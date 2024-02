Lista UEFA: entrano Angeliño, Baldanzi e Azmoun. Out Kristensen e Huijsen

Nella serata odierna la Roma ha consegnato alla UEFA i nomi dei calciatori che compongono la lista A per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League. In seguito agli acquisti (Huijsen, Angeliño e Baldanzi) e alle cessioni (Kumbulla e Belotti) messe a referto nella sessione invernale di mercato, il club giallorosso ha effettuato alcune modifiche (il limite massimo consentito dalla UEFA è di 3 sostituzioni) rispetto alla lista presentata per la fase a gironi della competizione, in cui erano assenti Kristensen e Azmoun a causa dei paletti imposti dalle restrizioni del Fair Play Finanziario.

Le novità per la fase a eliminazione diretta riguardano quindi gli inserimenti in lista A di Angeliño, Baldanzi (il quale non è potuto rientrare in lista B perché non milita nel club da almeno due anni) e Azmoun.

Restano fuori invece Kristensen e Huijsen: al terzino danese sono stati preferiti Karsdorp e Celik, mentre il classe 2005 è stato escluso a causa dei tanti centrali presenti in rosa.

Da sottolineare come la UEFA, grazie ai rapporti con i Friedkin, abbia riconosciuto alla Roma un margine di manovra di 12 milioni di euro relativo al transfer balance, che ha permesso ai giallorossi di inserire 3 calciatori nonostante le sole due cessioni di Belotti e Kumbulla. La lista è stata quindi scelta da mister De Rossi in base alle necessità tecnico-tattiche e non economiche.

LISTA A

1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

4 Bryan Cristante

5 Evan Ndicka

6 Chris Smalling

7 Lorenzo Pellegrini

9 Tammy Abraham

14 Diego Llorente

16 Leandro Paredes

17 Sardar Azmoun

19 Zeki Celik

20 Renato Sanches

21 Paulo Dybala

22 Houssem Aouar

23 Gianluca Mancini

35 Tommaso Baldanzi

37 Leonardo Spinazzola

60 Riccardo Pagano

61 Niccolò Pisilli

64 Luigi Cherubini

69 Angelino

90 Romelu Lukaku

92 Stephan El Shaarawy

99 Mile Svilar

LISTA B

52 Edoardo Bove

59 Nicola Zalewski

63 Pietro Boer

65 Martin Vetkal

66 Mattia Mannini

67 Joao Costa

68 Francesco D’Alessio

70 Matteo Plaia

Fonte: asroma.com

