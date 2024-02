FROSINONE-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Svilar in porta, Baldanzi e Azmoun dal 1′. Dybala e Pellegrini in panchina

Dopo l’1-1 con il Feyenoord nell’andata dei playoff di Europa League, oggi alle 18.00 la Roma affronterà il Frosinone di Eusebio Di Francesco nella 25esima giornata di Serie A. I giallorossi sono chiamati a vincere per riavvicinarsi al quarto posto in classifica, ma i ciociari hanno conquistato ben 20 dei loro 23 punti tra le mura amiche. De Rossi, tenendo conto anche della sfida di ritorno con il Feyenoord di giovedì, opta per qualche cambio: il tecnico conferma Svilar in porta, sceglie Kristensen e Angeliño sulle corsie mentre Huijsen affianca Mancini al centro della difesa. In mediana Paredes e Cristante, mentre Baldanzi, oggi all’esordio da titolare, Azmoun ed El Shaarawy supportano Lukaku. Dybala e Pellegrini partono in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE: Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Reinier.

A disp.: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Caso, Pahic, Kvernadze, Harroui, Ibrahimovic, Barrenechea, Cheddira.

All.: Di Francesco.

ROMA: Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy; Lukaku.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Pellegrini, Llorente, Celik, Renato Sanches, Dybala, Aouar, Spinazzola, Bove, Zalewski.

All.: De Rossi.

Arbitro: Giua. Assistenti: Berti – Vivenzi. IV Uomo: Marcenaro. VAR: Di Paolo. AVAR:Abbattista.