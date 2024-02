Europa League, FEYENOORD-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Dal 1′ Spinazzola e Zalewski, Bove al posto di Cristante

Feyenoord vs Roma atto IV. Oggi alle ore 18:45 allo stadio De Kuip andrà in scena per il terzo anno consecutivo la delicatissima sfida tra il club di Rotterdam e i capitolini, valida per l’andata dei playoff di Europa League (il match di ritorno si disputerà allo Stadio Olimpico il 22 febbraio alle ore 21). Arne Slot torna quindi ad affrontare il suo incubo, ma in questa occasione non ci sarà José Mourinho sulla panchina dei giallorossi, bensì Daniele De Rossi, alla sua prima partita europea da allenatore. DDR ha effettuato cinque cambi rispetto alla formazione vista contro l’Inter: Svilar al posto di Rui Patricio, Llorente per Huijsen (non in lista Uefa), Spinazzola per Angelino e Bove per Cristante (non al meglio dopo il colpo alla schiena subito sabato). Davanti Zalewskiaffianca Dybala e Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FEYENOORD: Wellenreuther; Hartman, Hancko, Beelen, Nieuwkoop; Zerrouki, Wieffer, Stengs; Paixao, Ueda, Minteh.

A disp.: Lamprou, Van Sas, Lopez, Ivanusec, Sauer, Read, Milambo, Gimenez, Lingr.

All.: Slot.

ROMA: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Cristante, Smalling, Azmoun, Celik, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Joao Costa, Angelino, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

Arbitro: Petrescu. Assistenti: Ghinguleac-Grigoriu. IV Uomo: Birsan. VAR: Popa.AVAR: Hategan.