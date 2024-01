SALERNITANA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Dybala in attacco, Kristensen a sinistra. In porta ancora Rui Patricio

In casa della Salernitana la Roma si gioca una grande chance per accorciare sulla zona Champions. I giallorossi di Daniele De Rossi alle 20.45 scenderanno in campo contro i campani allenati dal suo ex compagno di nazionale Filippo Inzaghi, anche loro alla ricerca di tre punti pesantissimi per smuovere il fondo della classifica e avvicinare l’Empoli. Mister De Rossi punterà sulla qualità di Dybala, Lukaku e Pellegrini, insistendo sul 4-3-2-1 inaugurato contro l’Hellas sabato scorso. In assenza di Spinazzola, a sinistra ci sarà Kristensen, adattato, con il giovane Oliveras in panchina. In panchina torna Aouar.

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA ROMA:

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disp.: Boer, Svilar, Huijsen, Celik, Oliveras, Aouar, Zalewski, Pagano, Pisilli, Belotti, Joao Costa.

All.: De Rossi

SALERNITANA: Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Daniliuc; Sambia, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

A disp.: Costil, Fiorillo, Bronn, Lovato, Zanoli, Kastanos, Legowski, Martegani, Sfait, Botheim, Ikwuemesi, Stewart.

All.: F. Inzaghi

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Dei Giudici – Rossi. IV UOMO: Dionisi. VAR: Paterna. AVAR: Doveri.