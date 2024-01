Milan-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: Svilar tra i pali, El Shaarawy al fianco di Lukaku

La Roma è attesa da un altro big match molto delicato: stasera chiuderà la domenica calcistica sfidando il Milan in trasferta.

Calcio d’inizio alle ore 20:45 a San Siro, con i giallorossi di Mourinho che ha sorpresa presente Mile Svilar in porta e lascia in panchina Lorenzo Pellegrini. Scelto El Shaarawy come partner di Lukaku.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disposizione: Nava, Mirante; Bartesaghi, Jimenez, Simic, Terracciano, Musah, Zeroli, Okafor, Jovic, Romero, Traore. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer; Karsdorp, Huijsen, Pellegrini, Pisilli, Zalewski, Belotti, Joao Costa. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato).