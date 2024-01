Le PAGELLE di Milan-Roma 3-1: Lukaku non c’è. Paredes una zavorra. Sprazzi di Pellegrini

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle del posticipo di campionato Milan-Roma:

SVILAR 5,5 – Il debutto da titolare in Serie A è tutt’altro che semplice. Adli lo buca con un sinistro secco sul quale forse si muove con poca scioltezza. Sui gol di Giroud e Theo Hernandez può solo raccogliere il pallone dalla porta. Dà una discreta sicurezza sulle uscite alte.

KRISTENSEN 4,5 – La prova positiva da ‘braccetto’ contro l’Atalanta aveva illuso Mourinho e la Roma di aver trovato una soluzione positiva in questa emergenza di centrali. Ma tra il derby di coppa e questa sera il danese torna a mostrare i suoi limiti. Lento e bloccato in troppe chiusure difensive, nonostante di fronte non abbia il miglior Leao della stagione. Meglio riportarlo a destra il prima possibile.

MANCINI 5,5 – Regge un tempo, sempre assillato dai dolori muscolari e dalla pubalgia. Mette la solita grinta, ma viene schernito sulle palle alte da un Giroud stasera monumentale. (dal 46′ PELLEGRINI 6 – Qualche buon vagito del capitano, forse il migliore nel secondo tempo. Si prende un rigore, va al tiro in un paio di occasioni facendo fare gli straordinari a Maignan. Impressioni finalmente positive).

LLORENTE 5 – Altro difensore recuperato in extremis e senza i 90 minuti sulle gambe. I soliti strappi difensivi e la lucidità nel giro palla stasera non è nelle sue corde. Pulisic lo mette in crisi più del previsto. (dal 78′ HUIJSEN 5,5 – Ingresso sfortunato, visto che dopo pochi minuti si sacrifica con un fallo d’ammonizione per frenare Loftus-Cheek e assiste inerme al 3-1 che chiude il match).

CELIK 5,5 – Una buona prestazione per alcuni tratti, con la solita sfida con Leao nella quale non demerita. Peccato per l’occasione del primo tempo sciupata da ottima posizione. (dal 78′ ZALEWSKI 5,5 – Soliti guizzi che fanno ben sperare e soliti errori marchiani di concentrazione e di scelte).

CRISTANTE 5,5 – Dove lo metti sta. In mezzo deve convivere con Paredes con qualche difficoltà in fase di non possesso, dietro deve vedersela con Giroud e non è compito semplice. Un po’ ingenuo in occasione del secondo gol (il fallo non c’è).

PAREDES 5 – Nonostante il rigore trasformato in modo impeccabile è sicuramente uno dei peggiori in campo. Sbaglia tutto dal limite dell’area nel primo tempo quando poteva trovare il gol dell’1-1 (palla in curva). Non chiude su Reijnders a dovere e gioca ad un ritmo non consono a certi palcoscenici. A volte sembra essere la vera zavorra di questa mediana.

BOVE 6 – Impegno, dinamismo, recupero palla e qualche inserimento sono alla base della sua prestazione. L’unico a mostrare un passo all’altezza dei rivali e nonostante tutto anche una buona fisicità. Manca a volte quel pizzico di qualità in più per diventare pericoloso anche sulla trequarti.

SPINAZZOLA 5,5 – Tanti tentativi, drilling, affondi, uno contro uno, ma se andiamo a stringere i cross e le conclusioni non sono mai decisive. Duello con Calabria fatto di corsa e resistenza ma alla lunga perso.

EL SHAARAWY 5 – Manca sempre quel guizzo per diventare pericoloso. Sul più bello sbaglia sempre la giocata, venendo sistematicamente fermato. Da seconda punta non trova posizioni e giocate, risultando “leggerino”. Non fa reparto con Lukaku. (dal 61′ BELOTTI 5,5 – Sulla falsa riga dei sui compagni di reparto. A parte il giallo strappato a Kjaer non fa nulla per mettersi in mostra. L’unico piccolo pregio è il saper stare più vicino a Lukaku senza lasciare isolato il belga).

LUKAKU 5 – Una delle peggiori serate da quando veste giallorosso. La premessa d’obbligo è che riceve pochi palloni giocabili, soprattutto nel primo tempo, ma sia per impegno che per precisione tecnica non appare nella sua migliore versione. Le due occasioni (in fuorigioco) entrambe fallite sono lo specchio della sua serata.

ALL. FOTI/MOURINHO – Inizio rovinato dalla mancata chiusura su Adli. Secondo tempo di sofferenza fino al rigore conquistato da Paredes, poi forcing convincente ma non fruttuoso. Altra sconfitta pesante in uno scontro diretto e tante riflessioni negative da riportare a Trigoria. La difesa non regge e il centrocampo non gira. L’attacco è isolato, così diventa dura poter fare qualcosa in più. Di certo le troppe assenze non aiutano, con una qualità media davvero bassa per certi livelli e ambizioni.