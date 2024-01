Dybala: escluse lesioni al flessore, solo un sovraccarico muscolare. Domani test nella rifinitura pre Milan

Buone notizie per la Roma: la risonanza a cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala ha confermato quanto mostrato dall’ecografia di ieri. Non ci sono lesioni muscolari al flessore, solo un sovraccarico. […] Dybala non dovrebbe esserci domenica a San Siro contro il Milan, ma la prossima settimana potrà allenarsi, recuperare ed essere al 100% contro il Verona.

Fonte: Corrieredellosport.it

Come riportato da Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, nella giornata di domani Dybala svolgerà un test in campo nell’allenamento di rifinitura per valutare le sue condizioni alla vigilia della sfida contro il Milan.

