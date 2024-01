Calciomercato Roma, Pinto al lavoro per consegnare Baldanzi a De Rossi: valutazione di 15 milioni

In casa Roma si torna a parlare di Tommaso Baldanzi, talento classe 2003 dell’Empoli. In giornata è circolata l’indiscrezione di un interesse del club giallorosso, di seguito gli aggiornamenti:

23.35 – Conferme sull’interessamento della Roma nei confronti di Tommaso Baldanzi. Eleonora Trotta, giornalista di calciomercato.it, racconta di come la Roma sia al lavoro per consegnare il fantasista a De Rossi. La valutazione è di 15 milioni. La novità è che in partenza ci sarebbero o Pisilli o Pagano, da inserire direttamente nella trattativa per abbassare la richiesta dell’Empoli (per Pagano ci sono anche altre piste per una cessione a titolo definitivo).

Secondo gli aggiornamenti dell’esperto di calciomercato, la Roma sta davvero pensando di nuovo a Tommaso Baldanzi, talento dell’Empoli. Il club toscano non apre al prestito e non si registrano ancora contatti tra le due società, mentre sono positivi quelli con l’entourage del classe 2003. La Roma ha intenzione di provare ad assicurarsi Baldanzi, ma il club giallorosso deve completare delle uscite, anche in prestito, prima di poter avviare una trattativa ufficiale con l’Empoli.

Fonte: GianlucadiMarzio.com

