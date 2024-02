Calciomercato Roma: Belotti alla Fiorentina in prestito secco, la Viola conferma con un indizio social. Stasera il ‘Gallo’ sarà a Firenze, domani le visite mediche

Andrea Belotti è sempre più vicino alla Fiorentina. Il ‘Gallo’ sembra destinato a lasciare la Roma già nella sessione invernale di mercato con la formula del prestito e il suo futuro potrebbe essere in Toscana. Ecco gli aggiornamenti live sulla trattativa.

15:10 – L’arrivo di Belotti è confermato anche dalla Fiorentina, che sui propri social ha pubblicato una foto di un gallo.

14:50 – Secondo quanto aggiunto dal sito che si occupa di calciomercato, la Fiorentina sborserà meno di un milione di euro per assicurarsi Belotti in prestito fino al 30 giugno. Inoltre stamattina c’è stato un inserimento del Borussia Dortmund, ma il ‘Gallo’ aveva già scelto di trasferirsi a Firenze.

14:44 – Come rivelato da Gianluca Di Marzio, Belotti andrà alla Fiorentina in prestito secco fino al 30 giugno dopo aver rifiutato le proposte di Wolfsburg, Betis e due club di MLS. Il ‘Gallo’ arriverà stasera a Firenze e domani svolgerà le visite mediche.

14:36 – Piovono conferme: come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, i due club hanno risolto gli ultimi dettagli e la Roma ha dato il via libera per le visite mediche. Nelle prossime ore il ‘Gallo’ si recherà a Firenze.