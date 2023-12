SASSUOLO-ROMA: la formazione UFFICIALE. Torna Mancini, Bove dal 1′ e Pellegrini in panchina. Dybala e Lukaku in attacco

Alle 18:00 il fischio di inizio di una partita molto importante per la Roma, come ha anticipato lo stesso José Mourinho nella conferenza stampa di ieri. I giallorossi affrontano il Sassuolo di Dionisi e Berardi, finito ieri nel mirino dello Special One. Il tecnico giallorosso ritrova Mancini in difesa con Llorente e Ndicka, in mezzo al campo si affida a Cristante, Paredes e Bove e davanti conferma la coppia composta da Dybala e Lukaku. Capitan Pellegrini si accomoda inizialmente in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

All.: Dionisi.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

All.: Mourinho.

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Garzelli – Moro. IV uomo: Ghersini. VAR: Di Bello. AVAR: Di Martino.