Roma-Sheriff, MOURINHO: “Secondi per colpa nostra, ma i nostri avversari ai playoff non saranno felici di incontrarci. Commosso per il gol di un bambino”

Le parole di José Mourinho ai microfoni di Sky dopo la vittoria della Roma sullo Sheriff:

“I ragazzi della Roma sono nati qui, venivano allo stadio con papà e nonna. Se possono giocare nella prima squadra è un sogno per loro. Per Pisilli è il primo gol in prima squadra, nella porta magica dove sognavano segnare da piccoli. Un bambino così che piange…sono dovuto scappare anche io”.

Il bilancio del girone? “Per colpa nostra siamo finiti seconda, con un’unica partita orribile a Praga e ha deciso la classifica. In casa tre partite ottime, la prima trasferta buona, a Praga abbiamo lasciato una prestazione negative. Ora due partite in più, male per una squadra che ha bisogno di partite in meno. Loro non saranno molto felici di incontrarci…”

I prossimi avversari ai playoff: “Il Benfica è arrivato ai quarti di Champions, sono fatti per andare più lontano. Nelle altre squadre capisci che sono retrocesse in Europa League e avranno motivazione. Non ci sono PSG e Manchester United ma comunque squadre ottime. Speriamo non succeda quello dell’anno scorso, un cammino difficilissimo ma sembrava che avessimo incontrato una squadra delle Far Oer…”

Il prossimo difensore: “Mi aspetto un giocatore che è possibile farlo per noi. Ci sono club che hanno facilità di prendere giocatori, per noi è difficile. I proprietari vogliono, io voglio, Pinto vuole, i tifosi vogliono. Ma non possiamo prendere un giocatore fantastico da un top club perché abbiamo il FFP che ci limita. La gente dice cose non vere, soprattutto chi paragona la Roma ad altri club”.

Può giocarsela con tutti la Roma in Europa? “Con tutti a disposizione sicuramente ce la giochiamo al 100%, possiamo fare bene in Europa League e lottare per il quarto posto. Purtroppo avremo sempre problemi con i profili di giocatori che abbiamo noi. Però andiamo con tutto ciò che siamo, ho deciso di non piangere, andiamo con coraggio e con la gente. Ora c’è il Bologna, ottima squadra e noi senza Dybala e Lukaku e altri andiamo lì a giocarcela”.