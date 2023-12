Roma: Modesto il preferito dai Friedkin per il dopo Pinto

Il futuro della Roma è ancora da decifrare con i contratti prossimi alla scadenza di Mourinho e Tiago Pinto. Se per l’allenatore se ne è parlato spesso in tempi recenti, nessuna trattativa è segnalata anche per il prolungamento del General Manager.

Secondo quanto scrive il sito di calciomercato, il preferito dalla società giallorossa per prendere l’eredità di Pinto è François Modesto, oggi direttore tecnico del Monza e in passato all’Olympiakos dove lavorò proprio con la Ceo romanista Souloukou.

Fonte: calciomercato.it

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE