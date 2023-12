ROMA-FEYENOORD: info biglietti. Domani alle 12 al via la vendita per gli abbonati Serie A, dalle 16 del 9 gennaio fase riservata agli abbonati Coppe. La vendita libera parte il 15 gennaio alle 16 (COMUNICATO)

Il 22 febbraio alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico l’attesissima sfida tra Roma e Feyenoord, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Come annunciato dalla società giallorossa, a partire dalle ore 12 di domani inizierà la vendita dei biglietti per gli abbonati Serie A, mentre quella per gli abbonati Coppe partirà il 9 gennaio alle ore 16. La vendita libera, invece, inizierà il 15 gennaio alle 16. Ecco il comunicato ufficiale: “Ancora una volta, il sostegno dei romanisti potrà fare la differenza. Ancora una volta, tutti insieme potremo spingere la nostra squadra verso gli ottavi di una competizione europea.

Sulla strada che porta alla finale di Europa League a Dublino, abbiamo ritrovato il Feyenoord. E il Feyenoord ha ritrovato la voce dei tifosi della Roma, per la terza volta in tre anni di fila.

I biglietti del ritorno dei Playoff di Europa League, in calendario all’Olimpico giovedì 22 febbraio alle ore 21, possono essere acquistati dalle ore 12 di giovedì 21 dicembre. La Società ha previsto tre fasi vendita: la prima è riservata agli Abbonati Serie A, la seconda agli Abbonati Coppe, la terza è libera.

Fase 1: Prelazione Abbonati Serie A

A partire dalle ore 12 di giovedì 21 dicembre, e fino alle ore 13 di martedì 9 gennaio, gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Per motivi organizzativi della Uefa, i titolari di abbonamento di tribuna Monte Mario centrale sud (10BC/10BD dalla fila 17 alla 25) non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ma potranno comunque effettuare l’acquisto in altri posti tra quelli disponibili.

Fase 2: Prevendita Abbonati Coppe

La fase 2 è riservata ai soli possessori di abbonamento Coppe (non titolari di abbonamento Serie A).

A partire dalle ore 16 di martedì 9 gennaio, e fino alle ore 13 di lunedì 15 gennaio, gli abbonati Coppe (non titolari di abbonamento Serie A) potranno esercitare il diritto di prevendita ad un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Fase 3: Vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 16 di lunedì 15 gennaio. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Sarà possibile accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 16 di lunedì 15 gennaio”.

Fonte: Asroma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE