Le PAGELLE di Roma-Sheriff 3-0: Orgoglio Zalewski, Bove è una furia. Notte da sogno per il baby Pisilli

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle di Roma-Sheriff, ultima giornata dei gironi di Europa League:

SVILAR 6,5 – Il portiere di coppa dimostra di essere all’altezza anche oggi, salvando in uscita su Ankeye. Si guadagna un po’ di applausi e merita spazio.

CELIK 6,5 – Da braccetto difensivo dimostra di trovarsi a suo agio, sempre tenendo conto dell’evanescenza dell’attacco avversario. Giocatore più di contenimento che di spinta, tant’è che quando passa a fare l’esterno a tutto campo si nota con meno brillantezza.

CRISTANTE 6,5 – Gestisce la posizione di baluardo centrale con la freddezza di chi la sa lunga, anche in un ruolo che non ha mai amato. Annulla i semi-sconosciuti Ankeye e Luvannor senza affanni.

LLORENTE 6,5 – Altro elemento che dove lo metti sta. Con lui la Roma è più brillante ed aggressiva nel giro-palla e nel baricentro. (dal 60′ PAREDES 6 – Già di suo è portato per giocare a ritmi lenti, stasera non si discosta da tale modalità in un secondo tempo sonnolento).

KARSDORP 6 – Ci sarebbe modo e spazio per affondare molto di più ma sembra giocare in modalità risparmio energetico. Nella ripresa Mourinho lo sposta nei tre difensori, lasciando spazio a Celik più avanti, forse in previsione di Bologna.

RENATO SANCHES 5,5 – Gioca ad un ritmo che ancora non è adeguato a competizioni serie. Ora si spiega perché non aveva più messo piede in campo nelle ultime settimane. Quando si accende (di rado) è ovviamente in grado di fare la differenza, come ad inizio ripresa quando riconquista un pallone sulla trequarti e offre a Lukaku una buona chance. C’è ancora molta strada da fare per rivederlo davvero al 100%. (dal 60′ PAGANO 6 – E’ il più talentuoso della Primavera giallorossa, ma oggi mette meno mordente di quanto ci si aspetti. Sfiora il gol in due occasioni).

BOVE 7 – Fa tante cose e le fa tutte bene. Mourinho lo schiera da mediano centrale per la prima volta e non paga nessun tipo di imbarazzo tattico. Cerca di giocare semplice e di imbucare la palla centralmente ove possibile. Nel finale si disimpegna anche da “braccetto” di sinistra, rimediando un giallo ma senza concedere nulla. Maturità

AOUAR 6 – Parte davvero bene, innescando Zalewski nell’azione dell’1-0 e facendo girare il pallone a centrocampo con buona tecnica. A volte viene redarguito per qualche tocco di troppo, con l’invito a verticalizzare di prima. Nemmeno il tempo di metterlo in pratica, però, che subito l’adduttore ci mette lo zampino e lo costringe ad alzare bandiera bianca all’intervallo. (dal 46′ EL SHAARAWY 6,5 – In un tempo si vede il bello ed il brutto del Faraone: come la ripartenza geniale con tanto di tunnel sullo stretto, ma anche il gol del 3-0 divorato su assist di Lukaku. In buona forma in vista di Bologna, dove giocherà titolare).

ZALEWSKI 7,5 – Nettamente il migliore in campo. Fornisce l’assist a Lukaku per il vantaggio, poi prova a mettersi in proprio per il raddoppio ma Belotti si prende la podestà del gol con un colpo di testa sulla riga. Ispirato negli uno contro uno e preciso nelle giocate. La squalifica con il Bologna sembra averlo caricato, riportandolo a standard da Conference League. (dal 85′ MANNINI S.V. – L’ennesimo ‘bambino’ lanciato da Mourinho tra i grandi. Una bella soddisfazione).

LUKAKU 6,5 – Dopo 10’ è subito 1-0 con il suo 20simo gol nelle ultime 17 gare di Europa League. Indicazioni e consigli per tutti, nonostante la stanchezza che ogni tanto affiora. Con l’ultimo slancio di generosità confeziona l’assist per Pisilli, consentendogli di gioire sotto la Sud.

BELOTTI 6,5 – Segna un gol semplicissimo ad un centimetro dalla porta, colpendo di testa a botta sicura. Corre e si sacrifica da seconda punta, coprendo anche le mancanze di Aouar dopo l’infortunio. Un pizzico di imprecisione nella ripresa quando il bottino poteva essere anche più rotondo. (dal 75′ PISILLI 7 – Notte da sogno per il ragazzo di Palocco, nato e cresciuto con la Roma nel cuore. Entra con entusiasmo e voglia di fare, sfiora il gol su assist di El Shaarawy e lo realizza su sponda di Lukaku. Le giocate ci sono, ora serve testa e continuità).

ALL. MOURINHO – Purtroppo con lo Slavia Praga già sul 4/0 a fine primo tempo c’era poco da fare, ma la squadra ha comunque onorato l’impegno, come richiesto alla vigilia. Si va ai play-off con la sensazione che con un sorteggio alla portata si può tornare in fondo. L’esordio con gol di Pisilli è l’ennesima dimostrazione di lavoro con i giovani che porta avanti ormai da tre anni. Meriterebbe il rinnovo già solo per questo.