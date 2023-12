Dybala: esami nelle prossime ore, al momento escluse lesioni. Out con Sheriff e Bologna, tornerà col Napoli

Ieri sera nel corso della gara contro la Fiorentina, terminata 1-1 all’Olimpico, la Roma ha perso per infortunio Paulo Dybala e Sardar Azmoun: per il primo si tratta di un problema al flessore, per il secondo al polpaccio.

Secondo gli aggiornamenti del sito dell’emittente televisiva, la Joya non sembra aver riportato una lesione ma nelle prossime ore saranno effettuati gli esami per chiarire l’entità dell’infortunio. L’argentino salterà le gare con lo Sheriff, in programma giovedì all’Olimpico, e con il Bologna, gara prevista per domenica al Dall’Ara, ma sarà in campo contro il Napoli il 23 dicembre. Anche per Azmoun è previsto uno stop di circa 10 giorni.

Col Bologna, inoltre, mancherà Romelu Lukaku, espulso contro i viola.

