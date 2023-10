Europa League, ROMA-SERVETTE: le formazioni UFFICIALI. Davanti Lukaku-Belotti, El Shaarawy e Celik esterni

Dopo la vittoria in trasferta contro lo Sheriff, la Roma ospita allo Stadio Olimpico, alle 21.00, il Servette nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. José Mourinho, che non guiderà la squadra dalla panchina poiché squalificato, opta per qualche cambio: in porta spazio a Svilar, terzetto difensivo confermato, in mezzo al campo Bove e Aouar affiancano Paredes mentre il tecnico sceglie sulle fasce Celik ed El Shaarawy. Davanti il portoghese si affida nuovamente a Lukaku e schiera dall’inizio Belotti, mentre concede un turno di riposo a Dybala che si accomoda in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Lukaku, Belotti.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Pellegrini, Dybala, Spinazzola, Zalewski, Pagano, Pisilli, Mannini, João Costa, D’Alessio.

All.: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

SERVETTE: Frick; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic, Antunes, Ondoua, Kutesa; Crivelli, Bedia.

A disp.: Mall, Besson, Cognat, Guillemenot, Henchoz, Douline, Diba, Ouattara, Simo, Touati, Bolla.

All.: Weiler.

Arbitro: Pajac. Assistenti: Mihalj – Durak. IV uomo: Kolarić. VAR: Bebek. AVAR: Martínez Munuera.