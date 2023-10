Cagliari-Roma, FORMAZIONI UFFICIALI: Dybala torna dal 1′, confermato Aouar

La Roma torna in campo in trasferta, ospite del Cagliari per l’ottava giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Mourinho, orfana di capitan Pellegrini oltre che di Smalling e Renato Sanches, punta nuovamente sul tandem Dybala-Lukaku per battere la formazione dell’ex Ranieri.

Ecco le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Nandez, Prati, Sulemana, Makambou, Azzi; Oristanio, Petagna. All: Ranieri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kristensen, Zalewski, D’Alessio, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Belotti, Azmoun. All: Mourinho.