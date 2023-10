GENOA-ROMA: la formazione UFFICIALE. Torna Pellegrini dal 1′, davanti Dybala-Lukaku

Dopo il pareggio in casa del Torino, la Roma è attesa in trasferta allo Stadio Luigi Ferraris nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato: alle 20.45 va in scena la sfida col Genoa di Alberto Gilardino. José Mourinho, ancora senza Chris Smalling, conferma il terzetto difensivo composto da Mancini, Llorente e Ndicka, sceglie sulle fasce Kristensen e Spinazzola, e ritrova a centrocampo capitan Pellegrini con Paredese Cristante. Davanti spazio ancora alla coppia Dybala-Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA: Martinez; Matturro, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.

All.: Gilardino.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

All.: Mourinho.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Scatragli – Zingarelli. IV uomo: Tremolada. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paterna.