Vigilia di campionato per la Roma, attesa domani dalla sfida al Genoa. Contro i rossoblu Mourinho ritroverà Pellegrini dal 1′ e Aouar almeno per la panchina. Ancora out Chris Smalling e Renato Sanches. Questi i giocatori che prenderanno parte alla sfida:

Rui Patricio, Boer, Svilar, Llorente, Mancini, Ndicka, Celik, Spinazzola, Zalewski, Karsdorp, Kristensen, Paredes, Pellegrini, Paredes, Aouar, Cristante, Pisilli, El Shaarawy, Dybala, Lukaku, Belotti, Pagano, Azmoun