As Roma: svelata la terza maglia (FOTO e VIDEO)

È stato svelato questa mattina il terzo kit della Roma. Come annunciato dalle varie anticipazioni, la terza maglia della Roma sarà nera con inserti gialli e rossi sulle spalle, per le iconiche tre strisce Adidas, e sulle maniche che si intrecciano in motivi che richiamano all’antica Roma. Il lupetto di Gratton è inserito su sfondo bianco come era già successo nelle maglie del passato.

Come si legge nella nota ufficiale: “Sempre dall’eredità di Gratton viene recuperata la “R” stilizzata, parte dell’identità coordinata del Club all’epoca dell’introduzione del Lupetto. Il logo è posto sul retro-colletto a simboleggiare il raccordo tra la tradizione e il futuro, in questo terzo capitolo dell’”Eternal Future” giallorosso”.

